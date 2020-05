Ins Krankenhaus gebracht : Motorrollerfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Dinslaken Beim Abbiegen die Kontrollen verloren und ins Schleudern geraten.

Ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 35-jähriger Mann aus Duisburg schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte, ereignete sich am Freitag, 1. Mai, gegen 16.30 Uhr. Der Mann wollte mit seinem Motorroller von der Karlstraße nach rechts auf die Karl-Heinz-Klingen-Straße abbiegen, wie die Polizei berichtet. Während des Abbiegevorgangs verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das geriet ins Schleudern und stürzte um. Hierbei verletzte der Mann sich am Bein und an der Schulter und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, wo er zunächst stationär bleiben musste, so die Polizei weiter.