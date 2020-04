Reanimation erfolglos : Kradfahrer nach Unfall gestorben

Hünxe Ein Motorradfahrer kam gestern bei einem Unfall, der sich in Hünxe ereignete, ums Leben.

Wie die Polizei am Ostermontag mitteilte, befuhr ein 55 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Hünxe gegen 14.46 Uhr die Gahlener Straße. Er kam mit seinem Wagen aus Richtung Hünxe und fuhr in Fahrtrichtung Schermbeck. Beim Abbiegevorgang nach links in den Aapweg übersah er dann den 56-jährigen Motorradfahrer aus Oberhausen. Dieser war auf der Gahlener Straße unterwegs, er kam aus Richtung Schermbeck und fuhr in Fahrtrichtung Hünxe, wie die Polizei weiter berichtete.