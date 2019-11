Auf der Heerstraße : Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei schwebt der Verletzte nicht in Lebensgefahr.

Dinslaken Schwere Verletzungen erlitt ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen bei einem Unfall in Eppinghoven.

Der Mann fuhr am Mittwoch gegen 21 Uhr von einer Grundstücksausfahrt auf die Heerstraße in Richtung Walsum. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Aus dem Motorrad auslaufende Betriebsmittel beseitigte die Feuerwehr.