Gewaltverbrechen in Hiesfeld : Polizei bittet erneut um Hinweise nach Tod einer Seniorin

Der Dohlenweg in Hiesfeld. In ihrer Wohnung an dieser Straße wurde die Frau tot gefunden, im Umfeld war sie zu Einkäufen und Spaziergängen unterwegs. Foto: Zehrfeld

Dinslaken Zwischen dem Abend des 18. März und dem Nachmittag des 19. März wurde Ursula Lübeck in Hiesfeld getötet. Die Mordkommission der Polizei startet einen zweiten Anlauf, um Zeugen zu finden.

Nach dem gewaltsamen Tod der 78-jährigen Ursula Lübeck aus Hiesfeld greift die Mordkommission der Polizei nun zu weiteren Mitteln, um Zeugen anzusprechen. Am Montag wollen die Ermittler im Umfeld der Kirchstraße Plakate mit entsprechenden Aufrufen aufhängen. In jenem Bereich wurde Ursula Lübeck womöglich zuletzt lebend gesehen. Außerdem wollen die Ermittler sich über Facebook an die Menschen wenden. Unter anderem sollen bei diesem Aufruf Bilder der Seniorin gezeigt werden, ihres Hundes, ihres Einkaufstrolleys und des Spazierwegs, auf dem sie viel unterwegs war. Man greife zu diesen Maßnahmen, weil es noch immer keinen entscheidenden Hinweis auf mögliche Täter gebe, erklärt Polizeisprecherin Caroline Dlutko. Wir haben viele Hinweise bekommen nach unserem letzten Aufruf. Bisher hat uns aber noch keine Spur zum Erfolg geführt.“

Ursula Lübeck wurde am 19. März, einem Donnerstagnachmittag, tot im Bett in ihrer Wohnung am Dohlenweg gefunden. Eine Obduktion ergab, dass sie durch ein Gewaltverbrechen ums Leben kam. Zu näheren Umständen macht die Polizei keine Angaben, um kein „Täterwissen“ zu offenbaren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge war die Seniorin am Mittwoch, 18. März, gegen 18 Uhr in einem Pflanzenmarkt an der Kirchstraße. Am nächsten Tag meldete eine Freundin sich bei der Polizei, weil sie nicht wie sonst üblich Kontakt zu ihrer Bekannten aufnehmen konnte.