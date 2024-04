Prozess vor Landgericht Duisburg beginnt Dreijährige zu Tode gequält – Eltern wegen Mordes vor Gericht

Am 6. Oktober 2023 war zunächst der Vater auf der Polizeiwache in Dinslaken erschienen und hatte vom Tod seiner Tochter berichtet. Seinen Angaben zufolge hatte er das Kind am 1. Oktober leblos im Keller seines Wohnhauses vorgefunden und anschließend in Oberhausen im Rhein-Herne-Kanal mit Gewichten beschwert versenkt. Taucher der Oberhausener Feuerwehr konnten aufgrund der Angaben den Leichnam schnell finden und bergen. Die Obduktion ergab, dass das Kind an Speisebrei erstickt war.