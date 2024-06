Mordfall Lea aus Dinslaken Lebenslange Haft? Eltern gehen gegen Urteil vor

Duisburg/Dinslalen · Zu lebenslanger Haft wegen Mordes an ihrer eigenen Tochter hatte das Landgericht Duisburg am 15. Mai 2024 die beiden Eltern verurteilt. Diese wehren sich nun gegen das Urteil. Was das bedeutet.

08.06.2024 , 08:00 Uhr

Das Urteil gegen die Eltern ist noch nicht rechtskräftig. Foto: dpa/Christoph Reichwein