Urteil in Dinslakener Mordfall „Lea hatte einen schrecklichen Leidensweg“

Abweichend von der Staatsanwaltschaft nimmt das Gericht an, dass Lea erst am 27. September 2023 (und nicht am 25. September) in den Keller gebracht wurde, weil sich Handwerker angekündigt hatten, und dass sie schon am 30. September (und nicht erst am 1. Oktober, wie vom Vater angegeben) gestorben ist. „Lea hatte einen schrecklichen Leidensweg“, so der Vorsitzende Richter. Sie habe Todesangst durchlebt – nicht nur einmal, sondern mehrmals.