Von Walsum nach Hünxe : Otto-Pankok-Schule hat eine neue Leiterin

Hünxe Monika Brücker hat die Leitung der Drevenacker Grundschule übernommen. Die 54-Jährige schätzt die Nähe zur Natur und weiß die Vorzüge überschaubarer Strukturen zu schätzen.

Der Niederrhein war ihr vertraut: 1991 nahm sie ihre erste Stelle an der Elisabethschule in Friedrichsfeld an und blieb dort bis 2008. „Die Montessori-Pädagogik hat mich interessiert“, sagt sie. 2006 absolvierte sie die Zusatzausbildung und ging 2008 als Leiterin an die Montessorischule, die es seinerzeit noch in Wesel gab. „Ich hatte mir Sonderurlaub genommen. Anfangs hatten wir 44 Kinder, die Schule war einzügig“, erinnert sie sich. Die Schule war privat, heißt: sehr gut ausgestattet. Montessoripädagogik sei sehr handlungsorientiert und strukturiert, „die Kinder werden sehr individuell gesehen“. „Man behandelt sich in gegenseitigem Respekt – das heißt nicht, dass die Kinder machen können, was sie wollen.“

Über ihre neue Schule sagt sie, dass sie gut entwickelt sei, ein Profil habe. Und sie ist eingebettet in das Dorfleben. „Es ist schön, dass es in Drevenack viele Vereine gibt, sie fangen die Kinder gut auf. Die Schule ist gut vernetzt, das ist wichtig.“ Und in einer Großstadt sei das so viel schwerer zu bewerkstelligen. Brücker will nicht nur verwalten, was bereits erreicht ist. „Auch gute Schulen müssen sich weiterentwickeln.“ Gemeinsam mit Kollegen, Eltern und Kindern will sie nun Bedarfe ausfindig machen. Einen Ansatz hat sie mitgebracht: Die Schulkultur weiter demokratisieren, mit dem Schülerparlament als Basis. Drevenacks Grundschule könnte zur Kinderrechteschule werden. Weiteres Ziel der neuen Leiterin: das Projekt Bildung für nachhaltige Entwicklung weiter vorantreiben. Es wurde 2016 in Drevenack begonnen und soll ausgebaut werden. „Ich könnte mir hier gut einen Färbergarten vorstellen“, sagt sie: Die Kinder setzen und pflegen Pflanzen, aus denen sie später natürliche Farben herstellen. Es ist ein Ort der Begegnung, Kommunikation und Kreativität, auch zur Kunst und zur engen Zusammenarbeit mit dem Pankok-Museum.