Computertomographie : Modernstes Röntgengerät im Einsatz

Dinslaken Die Gemeinschaftspraxis für Radiologie, Neroradiologie und Nuklearmedizin sowie das katholische Sankt-Vinzenz-Krankenhaus haben für ihre Patienten ein neues Schwerlast-CT angeschafft.

Das neue Gerät biete viele Vorteile für die Patienten: So seien bessere Untersuchungen zur Gefäßdarstellung (CT-Angiographie) möglich, auch werden die Patienten einer geringeren Dosis Röntgenstrahlen ausgesetzt. Dank des zweiten Gerätes würden sich die Wartezeiten verringern, auch das Ausfallkonzept sei durch dieses Gerät unterstützt. Doch der größte Vorteil bietet das neue Schwerlast-CT den Adipositas-Patienten. Konnten die alten Gerätschaften nur Patienten mit bis zu 150 Kilogramm Gewicht tragen, kann das neue Gerät Patienten bis 312 Kilogramm aufnehmen. „Das ist am ganzen Niederrhein einzigartig“, erklärt Neitzke. „Bislang gibt es nur in Essen ein solches Gerät.“

Kapazität Bis zu 600 Patienten können nun täglich in der Gemeinschaftspraxis nach den neuesten Standards in der Radiologie, Neuroradiologie sowie der Nuklearmedizin untersucht werden.

Eine Lungenembolie hätte früher bei einem etwas schwergewichtigeren Patienten in der Radiologie nicht diagnostiziert werden können, nennt Neitzke ein Beispiel. Ab jetzt sei dies kein Problem mehr. Auch Chefarzt Klaus Peitgen ist begeistert. Für seine Patienten sind so modernste Untersuchungsmethoden geschaffen worden. Denn, so Peitgen, viele Menschen würden aufgrund vieler Faktoren immer mehr zunehmen, ein Trend, der auf ganz Europa und die USA zutrifft. Somit ist das neue CT ein erheblicher Baustein in der Adipositasbehandlung.