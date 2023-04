Modellprojekt Kostenfreies Mittagessen für OGS-Kinder in Bruckhausen

Hünxe_Bruckhausen · In der Grundschule Am Dicken Stein in Hünxe-Bruckhausen hat die Diakonie als Trägerin der Offenen Ganztagsschule ein Modellprojekt gestartet, das über dreieinhalb Monate läuft. Möglich gemacht wurde es durch viele Spenden.

24.04.2023, 17:16 Uhr

Den Jungen und Mädchen der OGS schmeckt das Mittagessen. Foto: Heinz Schild

Auf dem Speiseplan steht diesmal Fisch mit Dillsauce und Kartoffeln. Die Jungen und Mädchen, die die Offene Ganztagsschule (OGS) der Grundschule am Dicken Stein in Bruckhausen besuchen, lassen es sich schmecken. Seit dem 1. März ist das Mittagessen kostenfrei. Möglich wurde dies durch das Pilotprojekt, das die Diakonie im evangelischen Kirchenkreis Dinslaken als Trägerin der OGS durchführt.