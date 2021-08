Am 10. August : Impfaktion für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren in Voerde

Impfaktion für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren in Voerde

Am 10. August

Auch Kinder ab12 Jahren können sich in Voerde gegen Corona impfen lassen. Foto: dpa/Sina Schuldt

Voerde Bei der Impfaktion wird auch eine Kinderärztin vor Ort sein, sodass Jungen und Mächen ab 12 Jahren ebenfalls geimpft werden können.

Die mobile Impfaktion „Impf-Team vor Ort – Mutig sein, Spritze rein“ des Kreises Wesel geht weiter. Am Dienstag, 10. August, können sich Erwachsene und Kinder ab 12 jahren von 10 bis 15 Uhr auf dem Rathausplatz in Voerde impfen lassen. Jeder, der möchte, kann ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen.

„Die Impfungen sind der Schlüssel im Kampf gegen das Corona-Virus. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den Voerderinnen und Voerdern ein so unkompliziertes Impfangebot in der eigenen Stadt machen können“, betont Nicole Johann, Erste Beigeordnete der Stadt Voerde. „Wir hoffen natürlich, dass wir viele Menschen zur Impfung ermutigen können. Durch jede Impfung schaffen wir gemeinsam den Weg aus der Pandemie“, so Johann.