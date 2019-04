Geplante Landstraße : Mitreden zur L 4n – Bürger kommen in den Lostopf fürs Dialogforum

Dinslaken/Hünxe Wer im rund 30-köpfigen „Dialogforum“ zur geplanten Landstraße L4n mitreden will, kann dazu jetzt an einem Losverfahren teilnehmen. Acht Plätze, jeweils vier für Menschen aus Dinslaken und aus Hünxe, sind zu vergeben.

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 9. Mai. Die zufällige Auswahl per Los soll dafür sorgen, dass bei der Diskussion darüber, wohin die Straße gebaut werden sollte, auch „normale“ Bürger am Tisch sitzen, die keine ausgewiesenen Vertreter von Interessengruppen oder Institutionen sind.

Das Dialogforum gehört wie berichtet zum „Dialogprozess“, in dem sich Dinslaken und Hünxe über den Trassenverlauf der geplanten L4n auseinandersetzen. In Hünxe bevorzugt man den Bau entlang des Lohberger Entwässerungsgrabens nahe der Dinslakener Stadtgrenze, in Dinslaken den Ausbau von Tenderingsweg und Schwarzer Weg.

Wer seinen Namen in den Lostopf werfen möchte, kann das bis einschließlich Donnerstag, 9. Mai, online über die Anmelde-Website https://l4n.ifok.de tun. Dort müssen Interessierte einige Daten angeben, unter anderem Name, Wohnort und eine Kontaktmöglichkeit. Per Post geht die Bewerbung an die Adresse des Unternehmens Ifok GmbH, Stichwort: L4n, Holzstraße 2, 40221 Düsseldorf.