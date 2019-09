Erkundungstour : Mit dem Segway durch die Gartenstadt Lohberg

Foto: Zehrfeld Mit dem Segway geht es durch Lohberg.

Dinslaken Mit dem Segway durch‘s Quartier – das ist die Devise bei der Erkundungstour durch die Gartenstadt Lohberg und das Kreativ.Quartier auf dem ehemaligen Zechengelände am Sonntag, 13. Oktober. Dabei heißt es zunächst raus in die Natur, vorbei an den Tenderingsseen Richtung Bruckhauser Heide, um dann über Oberlohberg zum Bergpark und zur Gartenstadt Lohberg zu kommen.

Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Parkplatz Katharinenstraße/Ecke Claudiastraße, wo es eine ausführliche Einweisung in die Handhabung der Segways gibt. Für diese Segway-Tour sind noch Plätze frei. Dabei sein kann, wer mindestens 15 Jahre alt ist, zwischen 45 und 118 Kilogramm wiegt und im Besitz eines gültigen Mofaführerscheins ist. Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich und wird vom Veranstalter „Segwaytouren Niederrhein GmbH“ telefonisch unter 0163 1392007, per E-Mail an info@segwaytouren-kamp-lintfort.de bzw. über das Buchungsportal www.segwaytouren-kamp-lintfort.de entgegengenommen.

(RP)