Kritik am Bürgermeister der Stadt Dinslaken : Perkovic: „Rechtswidriges Vorgehen“

Dinslaken Dinslakener Limit-Ratsherr macht Front gegen Dringlichkeitsentscheidungen.

Mirko Perkovic will es nicht hinnehmen, dass Bürgermeister Michael Heidinger zusammen mit einem Ratsmitglied 14 Dringlichkeitsentscheidungen getroffen hat, da die für den 31. März vorgesehene Ratssitzungen wegen der Corona-Krise ausgefallen ist. Das Ratsmitglied der Liberalen Mitte (kurz Limit) wirft dem Verwaltungschef in dieser Sache „rechtswirdriges Vorgehen“ vor, durch das der Rat in den betreffenden 14 Punkten entmachtet und seine Rechte als Ratsmitglied verletzt würden. Dagegen geht Perkovic nun vor.

Der Limit-Ratsherr hat sich mit einem Antrag an das Verwaltungsgericht Düsseldorf gewandt. Darin beantragt er, dem Bürgermeister „im Wege der einstweiligen Anordnung“ zu untersagen, die Dringlichkeitsentscheidungen zu vollziehen, bevor der Rat seine Zustimmung zu den Entscheidungen gegeben hat. Unter anderem geht es um die Aufnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in Dinslaken und um die Restaurierung und Umsetzung des Kunstwerks „Die sieben Säulen der Weisheit“. Zudem hat Perkovic den Landerat des Kreises Wesel als Aufsichtsbehörde schriftlich darüber informiert, dass er die Dringlichkeitsbeschlüsse beanstandet. Diesen Schritt begründet er auch damit, dass er als Ratsmitglied nicht darüber informiert war, welche Dringlichkeitsbeschlüsse gefasst werden sollten und er keine Gelegenheit zu einer Stellungnahme oder Mitwirkung hatte. Perkovic kann bei allen 14 Beschlüssen die Dringlichkeit nicht erkennen. „Durch die Nichtbehandlung in ordnungsgemäßer Ratssitzung erspart sich der Bürgermeister unter dem Vorwand der Corona-Krise lediglich die lästige Diskussion zu einem umstrittenen Thema“, argumentiert Mirko Perkovic und bezieht sich auf die Aufnahme unbegleiteter Flüchtlinge. „Wirtschaftliche, soziale Strukturen, Staatsfinanzen sind es leider nicht allein, die im Moment der Corona-Krise zusehend zerbröckeln“, so Perkovic weiter. Er kritisiert, dass in Dinslaken zu erleben sei, dass grundlegende demokratische Strukturen missachtet und aus den Angeln gehoben würden.