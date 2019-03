Kaltes und Fruchtiges: Neues Leben für die alte Eisdiele

Dinslaken Mirko Ferrari hat das Dolomiti Am Neutor erworben und in Palma & Ferrari umgetauft. Seit wenigen Tages ist es eröffnet und lockt mit den klassischen Eissorten und Fruchtbecher-Kreationen.

Sein Name verpflichtet irgendwie schon – auch wenn Mirko Ferrari keinesfalls einen Rennwagen besitzt sondern lediglich eine Eisdiele. Er und sein Teilhaber Franco Palma haben vor wenigen Tagen die Eisdiele am Neutor „Palma & Ferrari“ offiziell eröffnet. Oder besser das alte „Dolomiti“ wieder eröffnet.

„Ich versuche nun, der Eisdiele neues Leben einzuhauchen“, verspricht Mirko Ferrari, denn in der jüngsten Vergangenheit sei es bei seinen Vorgängern im Eisgeschäft nicht so gut gelaufen.

Neuer Name Palma & Ferrari ist das Dolomiti, eine der ältesten Eisdielen in Dinslaken. Mirko Ferrari hat sie am Neutor 9 eröffnet.

Doch das wichtigste für den Erfolg einer Eisdiele, so Mirko Ferrari, seien der gute Geschmack, die Qualität des angebotenen Eises und ein guter Service. Wenn das stimme und sich dies auch herumspreche, dann klappt es auch mit dem Geschäft. „Die klassischen Eissorten werden ich übernehmen, auch die Früchtebecher sind ein absolutes Muss, aber so nach und nach wird es auch andere Kreationen geben“, verspricht Mirko Ferrari.

Mit einem Eiswagen wolle er nicht nur Kinder glücklich machen, sondern das Eis auch zu Kunden bringen, die dieses Service wie einen Pizzadienst nutzen. Also anrufen und bestellen. „Das spart vielen die Fahrt zum Eiscafé“, so Ferrari und beim Pizzaservice klappe es ja auch. Was also soll da schon groß schiefgehen.