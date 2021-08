Erstmals eine Referentin für die Öffentlichkeitsarabeit : Miriam Gruschka spricht jetzt für die Stadt Voerde

Miriam Gruschka ist die neue Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Voerde. Foto: Zehrfeld

Voerde Die 27-jährige Miriam Gruschka steht vor großen Baustellen. Sie will eine Social-Media-Strategie entwickeln und die städtische Homepage runderneuern, und natürlich: für die Stadtverwaltung sprechen.

Die Stadt Voerde hat jetzt erstmals eine Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In Zukunft werden die Menschen Miriam Gruschka als Sprecherin der Stadtverwaltung erleben. Was keineswegs bedeuten soll, dass der Bürgermeister oder die Beigeordneten, die bisher mehr oder weniger alleinige Sprachrohre nach außen waren, dafür abtauchen würden, betont Bürgermeister Dirk Haarmann. Sie wollen für die Öffentlichkeit nicht weniger präsent sein.

Große Baustellen für Miriam Gruschka sind der Ausbau der Social-Media-Aktivitäten der Stadt Voerde und die Neuauflage der städtischen Homepage. So habe Voerde bislang keine eigene Facebookseite, keinen Youtube-Kanal: Es bestehe dringender Bedarf, das zu ändern, erklärt Haarmann. Gruschka habe sich als „ausgewiesene Expertin“ dafür empfohlen.

Die städtische Internetseite wiederum sei wohl eine der ältesten in ganz Nordrhein-Westfalen. Sie soll vollständig neu aufgesetzt werden. Gruschka obliegt „die komplette inhaltliche Überarbeitung für die Informationen auf der neuen Homepage“, umreißt Haarmann das Aufgabenfeld. Und zwar bis Sommer oder Herbst 2022: So lange wird es dauern, bis die Programmierarbeiten dafür erledigt sind. Dieser Job liegt in den Händen einer Agentur.