Prozess in Dinslaken Michael Wendler glänzt durch Abwesenheit

Worum geht es in dem Verfahren? Schon seit Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Schlagerbarden (51). Es geht um die Plattenfirma CNI Records, die von seiner Ex-Frau Claudia Norberg geführt wurde und 2016 Insolvenz beantragen musste. Der Vorwurf, dem sich Wendler ausgesetzt sieht, lautet „Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen“. Medienberichten zufolge sollen unter anderem Autorenanteile aus 176 Musiktiteln überschrieben worden sein, um das Vermögen des ursprünglichen Rechteinhabers aus der Insolvenzmasse zu lösen.