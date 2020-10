Gerüchte und rechtliche Schritte : Großes Drama um Schlagersänger Michael Wendler

Dinslaken/Köln Michael Wendler – kurz „Der Wendler“, Schlagersänger aus Dinslaken und bislang regelmäßig gut für Promi-Shows und Skandälchen, hat seine Fans jetzt mit einem eigenwilligen Instagram-Auftritt schockiert. Seinen letzten Auftritt in Dinslaken hatte er 2019, ein Prozesstermin 2020 wurde verschoben.

Der 48-jährige Schlagersänger hat in dieser Woche über das soziale Netzwerk Instagram überraschend seinen Rückzug aus der Jury der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ verkündet – weil die Bundesregierung in der Corona-Krise gegen die Verfassung verstoße und Fernsehsender gleichgeschaltet seien, wie er erklärte. Der Sender RTL hat sich von ihm distanziert und unter anderem rechtliche Schritte angekündigt. Wendlers Werbepartner Kaufland hat eine gerade erst gestartete Kampagne mit ihm sofort gestoppt. Sein Manager Markus Krampe sagte, er habe nach dem Online-Auftritt mit dem Sänger telefoniert: „Es hörte sich für mich so an, wie so ein Anruf von jemand, der zum letzten Mal jemand anruft und sagt: Pass‘ auf, ich beende jetzt meine Karriere, ich komme nie wieder nach Deutschland.“