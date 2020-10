Kostenpflichtiger Inhalt: Wegen „Beihilfe zur Vereitelung der Zwangsvollstreckung“ : Michael Wendler muss am 8. Dezember in Dinslaken vor Gericht

Michael Wendler, hier bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dinslaken Schon im Juli sollte Schlagersänger Michael Wendler in Dinslaken vor Gericht erscheinen. Der Termin wurde auf den Herbst verlegt und dann noch mal verschoben – jetzt soll’s also am 8. Dezember so weit sein. Es sei denn, das „Verschiebespiel“ geht weiter.