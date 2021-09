Schlagersänger überrascht mit Konzert-Absage : Michael Wendler müsste in Deutschland immer noch mit Festnahme rechnen

Michael Wendler müsste in Deutschland immer noch mit Festnahme rechnen

Michael Wendler, hier ein Archivbild von einem Auftritt in der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dinslaken/Oberhausen Auf seinem Telegram-Kanal erklärt der Schlagersänger Michael Wendler, dass er ein Konzert in Oberhausen absagt. Wenig überraschend – weil ihm ohnehin die Festnahme droht, sobald er in Deutschland einreist.

Michael Wendler , Schlagersänger mit Dinslakener Wurzeln, hat über seinen Telegram-Kanal verkündet, dass er Ende September nicht in der Oberhausener Turbinenhalle auftreten wird. Er schreibt, dass er ein Konzert absage. Und zwar „wegen der erpresserischen 3 G Regel der Bundesregierung“. Das sei „Erpressung an meinen Fans“.

Das Amtsgericht Dinslaken hat gegen ihn wie berichtet im Juli einen „Sitzungshaftbefehl“ erlassen. „Der Sitzungshaftbefehl besteht noch“, bestätigt Henning Bierhaus, Sprecher des Landgerichts Duisburg. Ein „Sitzungshaftbefehl“ soll grundsätzlich dafür sorgen, dass eine Person zu einer Gerichtsverhandlung erscheint. Sie wird festgehalten bis zu einem – dann eilig anzuberaumenden – Prozesstermin. Für Michael Wendler würde das bedeuten: „Die Polizei würde ihn in Gewahrsam nehmen und einem Richter vorführen.“

Das sei eine grundsätzliche Vorgehensweise, erläutert Bierhaus: Wird jemand aufgegriffen, gegen den ein Haftbefehl besteht, müssen ein Richter oder eine Richterin immer noch einmal darüber befinden, ob es Umstände gibt, die jetzt dagegen sprechen. Das könne zum Beispiel der Fall sein, wenn jemand schwer krank ist. Oder, wenn die Person sich bereit erklärt, eine hohe Kaution zu hinterlegen. Oder, wenn die zur Last gelegte Tat verjährt wäre.

Das Management der Turbinenhalle hat einige Erläuterungen zu dem Vorgang geliefert. Die Absage beziehe sich auf Konzerte „für Mai und September 2020, die zuerst auf Mai 2021 verschoben wurden, dann von der Gutscheinregelung betroffen und wiederum auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Nun sind die Konzerte endgültig abgesagt worden, die Gäste erhalten nun ihren Eintritt an den Vorverkaufsstellen zurück“, teilt der Geschäftsführer der Turbinenhalle, Michael Neumann, schriftlich mit.

„Das ist in der Konzertbranche ein absolut üblicher Vorgang und hat seine Gründe im Schlagwort Corona, was auch immer jeder darunter verstehen mag“, erklärt Neumann und stellt klar: „Die Turbinenhalle ist jedenfalls froh über die Regelung 3 G, das ermöglicht uns ab Oktober/November den langsamen Einstieg in die Konzertschiene.“