Brot, Spiele, Tränen und Intrigen : Wendler heizt im „Sommerhaus der Stars“ die Gerüchteküche an

Dinslaken Der Sänger ist mit Laura ins RTL-„Sommerhaus der Stars“ eingezogen. Ihre Morgenübelkeit sorgt dabei direkt für einen Verdacht der Mitstreiter.

Anfang des Monats war er noch für ein Konzert in seiner alten Heimatstadt Dinslaken, seit Dienstag ist Schlagersänger Michael Wendler im Fernsehen zu sehen. Dort zog der Wendler ins RTL-Sommerhaus der Stars ein. TV-Formate wie dieses sind dem selbst ernannten König des Popschlagers nicht unbekannt, zog er doch bereits in den Dschungelcamp und das Promi Big Brother-Haus ein. Neu beim aktuellen Format ist allerdings, dass der 47-Jährige nicht alleine ins Sommerhaus einzieht, sondern zur Freude der Zuschauer mit Freundin Laura. Die 18-Jährige war durch ihre Beziehung zu Michael Wendler in den letzten Monaten in den Fokus der Fans gerückt. Mittlerweile rufen die Zuschauer bei Wendler-Konzerten nach ihr und auch auf ihrem Instagram-Account folgen Laura deutlich mehr Menschen als dem Wendler.