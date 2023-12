Berufung eingelegt Michael Wendler akzeptiert Urteil im Insolvenz-Prozess nicht

Dinslaken · Das Amtsgericht Dinslaken hatte eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro verhängt. Dagegen hat der in den USA lebende Schlagersänger jetzt Berufung eingelegt. Damit dürfte das Verfahren um die Verstrickung in die Insolvenz der Firma seiner Ex-Frau in die nächste Runde gehen.

01.12.2023 , 15:17 Uhr

Michael Wendler geht gegen das Urteil vor (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Von Frieder Bluhm