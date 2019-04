Starker Mitgliederzuwachs : Michael Haag bleibt Vorsitzender des VdK Voerde-Friedrichsfeld

Auch VdK-Kreisverbandsvorsitzender Horst Vöge (links) nahm an der Versammlung teil. Foto: Privat

Voerde Der Ortsverband wählte bisherigen Amtsinhaber in geheimer Abstimmung mit großer Mehrheit wieder. Zurzeit hat er 1051 Mitglieder.

Wie auf Kreisebene wächst auch der VdK Voerde-Friedrichsfeld weiter: Mit 1006 Mitgliedern wurde auf Ortsebene in diesem Jahr begonnen, innerhalb der ersten knapp vier Monate kamen noch einmal 49 neue hinzu. Aufgrund von vier Sterbefällen bisher in 2019 zählt der VdK Voerde-Friedrichsfeld zurzeit 1051 Mitglieder. Mit Beginn des vergangenen Jahres waren es noch 988 gewesen – bis Ende 2018 hatte es 99 Eintritte und 81 Austritte (darunter 24 Sterbefälle) gegeben. Die Mitgliederentwicklung war einer von vielen Punkten, der auf der Jahreshauptversammlung des VdK in der Gaststätte Hinnemann angesprochen wurde. Der Vorsitzende Michael Haag hatte darüber und über die Aktivitäten des Ortsverbandes berichtet. Zu der Versammlung konnte er 77 Mitglieder und Gäste begrüßen – darunter auch Horst Vöge, Vorsitzender des VdK-Kreisverbandes, und Svenja Weuster, Geschäftsführerin des VdK-Kreisverbandes.