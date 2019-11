Beide lieben Karneval : Prinzenpaar Rene I. und Leandra I. wollen Voerde beben lassen

Die neuen Tollitäten Leandra und René (4. und 3. von rechts) bei der Übergabe der Insignien. Foto: MGV „“Eintracht“ Spellen

Voerde Der Männergesangsverein Eintracht Spellen proklamierte die neuen Tollitäten bereits vor dem Startschuss in die Session.

Die Spellener Narren hatten es diesmal eilig. Noch vor dem offiziellen Start in die jecke Jahreszeit am 11.11. präsentierten sie das neue Stadtprinzenpaar. Am Samstag wurden die neuen Tollitäten, die traditionell der Männergesangverein (MGV) „Eintracht“ Spellen stellt, im Rahmen des Kameradschaftsfestes vorgestellt. Bis Aschermittwoch werden Prinz Rene I. und Prinzessin Leandra I. das Narrenvolk regieren.

Vereinsvorsitzender und Sitzungspräsident Peter Anton Becker stellte Prinz Rene I. (Ridderskamp) und Prinzessin Leandra I. (Molkentin) vor. Prinz Rene I. ist vor 26 Jahren in Wesel geboren. Er ist von Beruf Werkstoff-Techniker und wohnt in Dinslaken, hat aber als VKV-Mitglied engen Bezug zum Voerder Karneval. Er ist Fan des FC Schalke 04 und pflegt als weiteres Hobby das Kegeln. Prinzessin Leandra I. ist 21 Jahre jung, in Dinslaken geboren. Sie arbeitet als medizinische Fachangestellte und wohnt in Spellen. Ihre Hobbys sind Karneval feiern, sie schraubt gerne an Autos und ist aktives Mitglied im Schützenverein BSV 1451 Spellen, dessen Schützen-Königin sie übrigens vor zwei Jahren war. Darüber hinaus berichtete sie, dass ihr das Dorfleben in Spellen und möglichst bei jedem Anlass persönlich dabei zu sein, sehr wichtig ist.

Das Sessionsmotto des neuen Prinzenpaares lautet: „Mit uns im Eintracht-Jubeljahr bebt ganz Voerde, ist doch klar!“ Dieses Motto unterstreicht das für den MGV so wichtige Jahr 2020, denn dann feiert der Männergesangsverein sein 100-jähriges Bestehen. Nach der Überreichung der Insignien an die neuen Regenten im Spellener und Voerder Karneval erklang erstmals in der neuen Session das „dreifache Helau“ auf Spellen, auf Voerde und auf das neue Voerder Stadtprinzenpaar der Eintracht. Nach ihrer spritzigen Antrittsrede feierten und tanzten die Eintrachtler mit ihren Gästen bei Musik von DJ Achim im Saal Wessel.

Der MGV hatte schon bald nach seiner Gründung im Jahr 1920 begonnen, neben dem Gesang auch den Karneval im Dorf zu gestalten. Seit 1948 stellt die „Eintracht“ nachweislich den Karnevalsprinzen und seit 1967 sogar lückenlos bis heute das Karnevalsprinzenpaar, das als Voerder Stadtprinzenpaar über die Stadtgrenzen hinaus Werbung für Spellen und Voerde macht. Dazu begleitet es den Spellener Saalkarneval der Eintracht und jubelt im Voerder Karnevalsumzug des VKV stets vom Prunkwagen aus dem närrischen Volk zu.