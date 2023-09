„Rinder misshandelt“ Metal-Konzert im Stall – Peta zeigt Demeter-Hof an

Anstoß nimmt Peta an einem „Power Metal-Konzert“, das am Samstag, 2. September, im Kuhstall des TINThof in Voerde-Spellen stattgefunden haben soll. Die Organisation mit Sitz in Stuttgart beruft sich auf einen „Whistleblower“: Die Tiere hätten sich demnach während des Auftritts in demselben Stall befunden und nicht die Chance gehabt, sich vor dem Lärm zu schützen, heißt es in einer Pressemitteilung der Tierrechtsorganisation. Die Veranstaltung habe dem Demeter-zertifizierten Biohof als Werbeaktion für die dort verkauften Produkte gedient.