Nach Metal im Kuhstall in Voerde „Wir kennen unsere Tiere und wissen, wie es ihnen geht“

Ziemlich relaxed sehen sie aus, die Rinder von Christian Hülsermann, dessen Hof, der Tinthof in Spellen, es in den vergangenen Tagen wiederholt in die Schlagzeilen geschafft hat. Im Schatten einiger Bäume liegen sie widerkäuend in einer Ecke der Weide, die von einem unter Spannung stehenden Zaum umgeben ist. Zwischen Muttertieren, die mit ihren Hörnern ziemlich wehrhaft aussehen, kuscheln sich einige Kälber. „Kühe mögen es kühl“, sagt Hülsermann. Ob sie es auch leise mögen?