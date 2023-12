Metal-Konzert im Kuhstall „Rock am Rind“ – So reagieren The Claymore auf Kritik von Tierschützern

Die Stimmung ist phänomenal. Gut 100 Menschen drängen sich vor die improvisierte Bühne, recken begeistert die Hände in die Höhe. Und die Band gibt alles. Als würde sie vor Tausenden Fans in einem Stadion spielen und nicht in einer Scheune, in deren hinteren Teil junge Kühe stehen. Was die fünf Musiker in diesem Moment nicht ahnen: Es ist der Beginn einer Legende.