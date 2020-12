St. Vincentius Dinslaken : Die Heilige Familie auf dem Messgewand

Dinslaken Zu den Kunstschätzen von St. Vincentius gehören auch mit feinsten Stickerein verzierte Messgewänder. Eins davon zeigt in kräftigen Farben die Szene im Stall von Bethlehem.

Sie machen die Datierung der Darstellung auf das erste Drittel des 16. Jahrhunderts einfach. Es ist eine feine Arbeit, die diese Szene wiedergibt. Gestickt auf Seide mit feinen Stichen und in kräftigen Farben, die Heiligenscheine sind aus Goldfäden gearbeitet. Die Darstellung ist der „Hingucker“ im Gabelkreuz der Rückseite einer so genannten Kasel, eines Messgewands, das zu den Kunstschätzen von St. Vincentius gehört. Die Kasel ist weiß, und auch wenn die liturgischen Farben erst wenige Jahre später im Tridentinum, dem Konzil von 1545 bis 1563 festgelegt wurden, so ergibt sich doch schon ein ganz schlüssiges Bild: Das wertvolle Messgewand wurde in der Christmette getragen, der Priester stand am Altar mit dem Rücken zur Gemeinde von St. Vincentius oder den Nonnen vom Kloster Marienkamp – auch das ist eine mögliche Herkunft der Kasel. Die Rückseite des Gewands war also die Schauseite. Und diese zeigte das Geschehen, was im Festgottesdienst gefeiert wurde.