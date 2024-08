Verkehrsunfallflucht Mercedes beschädigt beim Vorbeifahren geparkten Pkw

Die Polizei sucht Zeugen, um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären, die sich am vergangenen vergangenen Donnerstag, 1. August, gegen 0.35 Uhr auf der Gerhard-Malina-Straße ereignete. Ein 34-jähriger Mann aus Dinslaken parkte sein Auto, einen schwarzen Dodge, auf dem rechten Parkstreifen der Gerhard-Malina-Straße, gegenüber dem Haus Nummer 113. Bevor er aussteigen konnte musste er Autos passieren lassen, die sich von hinten näherten. Dabei fuhr ein silberfarbener Mercedes so nah an den Parkstreifen heran, dass der Wagen das Auto des 34-Jährigen streifte und die komplette linke Fahrzeugseite beschädigte, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Fahrer des Mercedes fuhr anschließend weiter, ohne anzuhalten und beschleunigte seine Fahrt, bevor er nach rechts in die Luisenstraße einbog und aus dem Sichtfeld verschwand. An dem schwarzen Dodge entstand nach erster Einschätzung ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Fahrertür war so stark deformiert, dass sie sich nicht mehr schließen ließ.