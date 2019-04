Für Erhalt regionaler Vielfalt : „Meisterstück“-Auszeichnung für Caniels

Dinslaken Die Dinslakener Fleischerei wurde für den Erhalt der regionalen Vielfalt bei Fleisch und Wurst geehrt.

Die „Meisterstücke – Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur“ im Fleischerhandwerk fanden im März statt. An der deutschlandweit ausgeschriebenen Prüfung nahmen 186 Betriebe von Nord- und Ostseeküste bis zum Bodensee und vom äußersten Westen bis nach Berlin und Usedom teil. Die Juroren des Fleischerverbands prüften 1254 Produkte aus der handwerklicher Herstellung der Bewerber anhand verschiedener Kriterien, vor allem aber anhand des Geschmacks. Die Jury setzte sich zusammen aus Vertretern der Verbraucherschaft, der Lebensmittelüberwachung und des Fleischerhandwerks.

Die Fleischerei Caniels erhielt bei 22 eingereichten Proben 19 Auszeichnungen in Gold und 3 in Silber – etwa für Fleischwurst, Mettwurst und Feinkost. Als Anerkennung für besonders umfangreiche Qualität wurde dem Betrieb zudem die Trophäe „Meisterstück 2019“ verliehen. Damit darf die Fleischerei den Titel „Wir sind bei den Besten“ im Rahmen der „Meisterstücke-Wettbewerbe für Fleisch- und Wurstkultur 2019“ führen.

Qualifiziert hat sich die Fleischerei Caniels durch den herausragenden Geschmack und die einwandfreie Herstellung der Produkte aus eigener Herstellung, so das Fleischerhandwerk. Für den Familienbetrieb, der seit 1997 besteht, ist das nicht die erste Auszeichnung. Unter anderem 2017 und 2018 erhielt Dirk Caniels die Auszeichnung „Meister-Stücke“ und wurde zudem 2018 als eine des besten Fleischereien des Landes ausgezeichnet.

Die Fleischerei legt besonderen Wert auf die Herkunft ihrer Produkte. Das Rindfleisch etwa stammt zum Großteil von Tieren des Landwirts Reeh aus Voerde-Ork, das Lammfleisch von der Schäferei Dünow in Wesel, betont Mitarbeiterin Monika Gerlings.

Die Auszeichnungen wurden durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission und Landesinnungsmeister des nordrhein-westfälischen Fleischerhandwerks, Adalbert Wolf, den Ehrenpräsidenten des Deutschen Fleischer-Verbandes, Manfred Rycken und die Geschäftsführerin des Fleischerverbands Nordrhein-Westfalen, Sabine Görgen, in einer feierlichen Veranstaltung in der Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen öffentlich überreicht.