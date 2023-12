Abriss der Lutherkirche Eine Entscheidung mit Blick für Realitäten und Sinn für das Machbare

Nun ist es also beschlossene Sache. Die Lutherkirche in Lohberg wird abgerissen. An ihrem angestammten Standort soll ein Mehrfamilienhaus mit öffentlich geförderten Sozialwohnungen gebaut werden. Erhalten bleiben der über 30 Meter hohe Kirchturm und der Gemeindetreff. Sicherlich wird die Nachricht, dass die evangelische Kirche, in der schon seit Jahren kein Gottesdienst mehr gefeiert wird und die seit 2019 entwidmet ist, nun endgültig weichen muss, etliche Menschen betroffen machen. Denn Gläubige verbinden mit ihrer Kirche viele Erinnerungen und Emotionen. Allerdings kam die Entscheidung des Presbyteriums nicht überraschend. Jahre vergingen, bis das kirchliche Leitungsgremium sich nun zu der jetzigen Lösung durchgerungen hat. Weil die Gottesdienste in der Lutherkirche so schlecht besucht waren, wurden sie seit 2015 dort schon nicht mehr gefeiert. Versuche, das Gotteshaus anders zu nutzen und mit neuem Leben zu füllen, ließen sich nicht realisieren, weil sie nicht finanzierbar waren oder mögliche Investoren andere Vorstellungen von der Nutzung des Kirchengebäudes hatten. Als dann das Architektur- und Ingenieurbüro Wegner & Gühmann sein Konzept vorlegte, sah die Kirchengemeinde die Chance, auf ihrem Grundstück ein soziales Projekt zu verwirklichen, dringend benötigten geförderten Wohnraum zu schaffen und den Kirchturm als Landmarke zu erhalten. Noch länger zu warten, wäre der falsche Weg gewesen. Denn die Investoren stehen nicht Schlange und die Gebäudesubstanz der entwidmeten Kirche wird auch nicht besser. Dadurch, dass der Turm und der Gemeindetreff erhalten bleiben, wird ein sichtbares Zeichen gesetzt, dass die evangelische Kirche in Lohberg weiterhin präsent ist. Sie hat dort die Weichen für die Zukunft gestellt, dies mit realistischem Blick auf das tatsächlich Machbare und im Rahmen ihrer Möglichkeiten.