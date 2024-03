Die Zeit für Einwendungen kommt bald Die Offenlage ist noch lange kein Ja zum Logistikpark

Meinung · Mit der öffentlichen Auslage der Unterlagen geht das Bauleitplanverfahren zum Logistikpark Hafen Emmelsum in die nächste Runde. In der sind die Bürger am Zug, denn sie sind aufgefordert, ihre Einwendungen und Bedenken einzureichen. Diese Chance werden sich die Gegner des Projekts mit Sicherheit nicht entgegen lassen.

16.03.2024 , 06:00 Uhr

Das Gelände, auf dem der neue Logistikpark Hafen Emmelsum entstehen soll. Foto: Heinz Schild