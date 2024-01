Straßenkarneval in Dinslaken Die närrische Party auf dem Altmarkt kann weitergehen

Die Dinslakener Jecken können nicht nur aufatmen, sie haben sogar doppelten Grund zur Freude. Denn die Mitglieder des Stadtrates haben bewiesen, dass sie ein Herz für närrischen Frohsinn haben. Einmütig fassten sie den Beschluss, dass es auch in diesem Jahr die traditionelle Altweiber-Party auf dem Altmarkt geben soll. Und das, obwohl der Din-Service diese Party eigenmächtig in die Kathrin-Türks-Halle verlegt hatte. Jetzt wird es also zwei Feiern geben, denn auch bei der abendlichen in der Stadthalle bleibt es. Die Narren werden am Altweiberdonnerstag also gar nicht mehr aus dem Feiern herauskommen: Rathaussturm, Altmarkt-Party und Feier in der Stadthalle.