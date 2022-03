Auch ein Expertendiskurs ist vorgesehen : Trabrennbahn: Bürgermeinung gefragt

Dinslaken Die Beteiligung der Dinslakener Bevölkerung zur Entwicklung des Areals am Bärenkamp geht weiter. Beim Trab.Labor haben die Bürger die Möglichkeit, mit einer interaktiven Karte das künftige Quartier mitzugestalten.

Wie Dominik Erbelding sagte, soll die Substanz der vorhandenen Gebäude auf dem Trabrennbahn-Gelände geprüft werden, um erhaltenswerte Gebäudeteile, wie das Tribünenhaus, in der Planung zu berücksichtigen und Nutzungspersepektiven aufzuzeigen. Nach Einschätzung von Anja Graumann, die als Architektin bei Din Fleg arbeitet, könnte eventuell bereits im nächsten Jahr mit ersten Abrissarbeiten begonnen werden. Da es sich bei dem rund 15 Hektar großen Trabrennbahn-Areal um ein großes Gelände handelt, wird an einer Entwicklung durch unterschiedliche Bauträger gedacht, sagte Alexandro Hugenberg, Leiter der kommunalen Stabsstelle Stadtentwicklung. Die Bebauung wird also schrittweise und sektoral erfolgen.

Auf der Trabrennbahn finden auch weiterhin noch Rennen statt, in diesem Monat am 21. und 31. März. Es wird den Porschetag geben und zwei Veranstaltungen, an denen amerikanische Autos präsentiert werden, wie Gottfried Bison, Vorsitzender des Niederrheinischen Trabrennvereins Dinslaken, sagte. Die Universität Duisburg-Essen nutzt die Gebäude auf dem Trabrennbahnareal, damit ihre Studenten dort Klausuren schreiben können. Und auch die IHK mietet dort bei Bedarf Räumlichkeiten an.