Unsere Woche: Das Hochwasser und was wir daraus lernen sollten Schwierige Situation gemeinsam meistern und für die Zukunft noch besser vorsorgen

Den Start in das neue Jahr haben sich die Menschen aus der Region, die von den Folgen der starken Regenfälle sowie des Hochwassers und des damit verbundenen Anstiegs des Grundwasserpegels betroffen sind, sicherlich ganz anders vorgestellt. Es sind längst nicht mehr nur Keller, die vollgelaufen sind, in einigen Bereichen ist die Kanalisation so stark überlastet, dass dies dazu geführt hat, dass wegen des Rückstaus Schmutzwasser durch Toiletten austrat. Duschen und WC-Benutzung waren nicht mehr möglich. Für die Betroffenen eine Katastrophe.