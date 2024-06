Unsere Woche Dinslakener Stadtverwaltung hat sich mal wieder vergaloppiert

Wieder einmal hat die Dinslakener Stadtverwaltung sich vergaloppiert und dabei gezeigt, wie bürgerunfreundlich sie doch sein kann. Da machen Anwohner der Bergerstraße sich seit längerer Zeit dafür stark, dass auf ihrer Straße aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit von 70 auf 50 Stundenkilometer gesenkt wird. Die Verwaltung sagt überraschend einen vorher vereinbarten Ortstermin mit Bürgern und Lokalpolitikern ab, bietet statt dessen Einzelgespräche an. Über dieses Verhalten der Verwaltung ist die große Mehrheit der Ratsfraktionen entsetzt und macht aus ihrer Verärgerung keinen Hehl. Die Politiker erklären, man stehe an der Seite der Bürger und unterstütze deren Forderung – nötigenfalls auch gegen die Verwaltung. Und auf einmal meldet sich die Bürgermeisterin zu Wort. Schon lange habe sie die Bergerstraße und die Otto-Brenner-Straße im Blick und plädiere für eine Geschwindigkeitsreduzierung. Komisch nur, dass die Anwohner der Bergerstraße nichts davon gemerkt haben, dass ihr Problem die Bürgermeisterin beschäftigt. Dass die Höchstgeschwindigkeit nicht herabgesetzt worden sei, begründet die Bürgermeisterin damit, dass der Verwaltung dazu die rechtliche Handhabe gefehlt habe. Den Schwarzen Peter schiebt sie damit dem Landesbetrieb Straßen NRW zu. In ihrem Statement stellt sie fest, dass nach dem abgesagten Ortstermin Gespräche der Verwaltung mit einigen Anwohnern stattgefunden hätten, dabei habe man sich die „gewichtigen Gründe“ der Anwohner angehört. Für Irritationen sorgt dann allerdings die folgende Aussage der Bürgermeisterin: „Ich habe mich dafür eingesetzt, dass im Fall der Bergerstraße die Belange der Anwohner*innen sorgfältig geprüft und möglichst berücksichtigt werden.“ Als Dinslakener bin ich bislang davon ausgegangen, dass die Verwaltung Belange der Anwohner immer sorgfältig prüft und berechtigte Anliegen auch berücksichtigt. Aber das scheint ja wohl nicht der Fall zu sein, denn sonst müsste die Bürgermeisterin, die die Chefin der Stadtverwaltung ist, sich nicht dafür einsetzen. Ich gehe davon aus, dass die Bürgermeisterin weiß, wie in ihrer Verwaltung gearbeitet wird.