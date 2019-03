Geringe Wahlbeteiligung: Deichverband Mehrum hat einen neuen Erbentag gewählt

Voerde Beteiligung lag bei unter 19 Prozent

Der Deichverband Mehrum hat einen neuen Erbentag gewählt. Das Gremium, zu dessen Aufgaben unter anderem die Wahl des Deichgräfen und der weiteren Mitglieder des Deichstuhls und dessen Entlastung, die Festsetzung des Haushaltsplans oder Satzungsänderungen gehören, geht in folgender Besetzung zum 1. April in die nächste, fünfjährige Amtszeit: Heike Becker (Ork), Gerd Wilhelm Blank und Jack Bückmann (beide aus Löhnen), Johann Gockel und Ingolf Heßelmann (beide aus Götterswickerhamm), Christian Hülsermann (Spellen), Bernd Hüser (Mehrum), Ludger Ketelaar (Ork), Wilhelm Kustos und Hermann Rissel (beide aus Mehrum). Als Ersatzmitglieder wurden Hans-Bernd Sarres und Jörg Spelleken (beide aus Löhnen) gewählt. Bis auf das aktuelle Ersatzmitglied Ulrike Hansen haben nach Angaben von Deichgräf Ingo Hülser alle Vertreter aus dem noch amtierenden Gremium erneut kandidiert und wurden wiedergewählt, wobei Hans-Bernd Sarres künftig nicht mehr Erbentagsmitglied, sondern -ersatzmitglied ist.

Die Wahlbeteiligung aber war gering: Von den 1006 Mitgliedern des Deichverbandes Mehrum gaben 189 ihre Stimme ab, also nicht einmal 19 Prozent. An mangelnder Information kann es laut Hülser nicht gelegen haben: Auf die Wahl des Erbentages war nicht nur per öffentlicher Bekanntmachung hingewiesen worden.