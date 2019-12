Verdächtiger festgenommen : Mehrere Einbrüche rund um den Rathausplatz in Voerde

Einen Tatverdächtigen hat die Polizei mittlerweile festgenommen. Jetzt werden zeugen gesucht. Foto: Heinz Schild (hsd)

Dinslaken/Voerde Einbrecher sind bereits in der Woche vor Weihnachten in der Voerder Innenstadt auf Beutezug gegangen. Die Kriminalpolizei berichtet von mehreren Geschäftseinbrüchen und sucht nun Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Betroffen war ein Reisebüro am Rathausplatz, eine Gaststätte sowie ein Friseursalon an der Bahnhofstraße und schlussendlich ein Friseurgeschäft am Rathausplatz. Der letzte Einbruch führte schließlich zu einer vorläufigen Festnahme.

Am Freitag, 20. Dezember, gegen 2.05 beobachtete ein Zeuge, wie ein Unbekannter eine Scheibe einer Eingangstür eben dieses Salons am Rathausplatz zertrümmerte und dann in das Geschäft einstieg. Der Mann rief die Polizei, die im Zuge einer Fahndung einen 52-jährigen Verdächtigen aus Dinslaken vorläufig festnehmen konnte. Die Beamten fanden unter anderem Geld, einen Schraubendreher und Handschuhe bei dem Tatverdächtigen.

In seiner Vernehmung räumte der Dinslakener schließlich den Einbruch in das Friseurgeschäft am Rathausplatz ein. Er bestritt jedoch mit den anderen Einbrüchen etwas zu tun zu haben, obwohl hier ebenfalls die Verglasung an den jeweiligen Geschäften zerstört worden waren und sich die Geschäfte alle in unmittelbarer Nähe befinden.