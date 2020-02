Einbrüche in Wohnungen und Pizzeria : Einbrecher in Dinslaken auf Beutezug

Dinslaken Die Polizei warnt vor Einbrechern, die in Dinslaken unterwegs sind.

Einbrecher sind am Mittwoch in eine Doppelhaushälfte an der Straße Hühnerheide eingedrungen. Sie durchwühlten sämtliche Schränke nach Beute. Was genau gestohlen wurde, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 16.15 Uhr bis 21.45 Uhr. Am Bucheckernweg bemerkte ein heimkehrender Hausbewohner gegen 19 Uhr einen Unbekannten, der in ein Haus eingebrochen war. Der Unbekannte flüchtete daraufhin aus dem Haus durch angrenzende Gärten. Er soll etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose. Zur möglichen Tatbeute kann derzeit nichts gesagt werden.