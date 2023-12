Dinslaken muss Aufnahmekapazitäten erhöhen Steigende Schülerzahlen erfordern Schulerweiterungen

Die Schülerzahlen in Dinslaken bewegen sich in den nächsten Jahren nach oben. Nachdem das Planungs- und Beratungsbüro Dr. Garbe, Lexis & von Berlepsch Ende des vergangenen Jahres den Schulentwicklungsplan 2022/23 bis 2027/28 vorgelegt hat, die Stellungnahmen dazu eingegangen sind, hat die Stadtverwaltung eine Vorlage zu dieser Thematik vorgelegt. Diese durchläuft gegenwärtig die Beratung in den politischen Gremien und steht in der nächsten Sitzung des Stadtrates zur endgültigen Abstimmung an.