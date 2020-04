Stadt kontrolliert : Kein Andrang, keine gähnende Leere

Auf der Neustraße waren gestern nach langer Zwangspause wieder zahlreiche Einkäufer unterwegs. Foto: Heuinz Schild/Heinz Schild

Dinslaken Viele Geschäfte haben nun wieder geöffnet. Damit ist ein Stück Normalität zurückgekehrt. Auch weiterhin wird strikt auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln geachtet.

Hätten nicht etliche der Menschen, die am Montag auf der Dinslakener Neustraße unterwegs sind und dort Einkäufe erledigen, Gesichtsschutz getragen, so hätte man es für einen ganz normalen Tag zu Zeiten von vor der Corona-Pandemie halten können. Ein Großteil der Einzelhandelsgeschäfte konnte wieder öffnen und Kunden empfangen, nachdem die Läden über Wochen coronabedingt geschlossen gewesen waren. Es herrscht zwar kein Massenandrang, aber auch keine gähnende Leere. Vor etlichen Geschäften stehen Werbeaufsteller, Ständer mit Kleidung oder anderen Verkaufsartikeln. Das herrliche Wetter mit Sonnenschein hat sicherlich einige Menschen in die Einkaufszone gelockt, wo nun wieder etwas mehr Normalität herrscht.

Dennoch ist überall zu sehen und zu spüren, dass sich vieles im Vergleich zu früher geändert hat. Auch in den Läden müssen die weiterhin geltenden Abstands- und Hygieneregeln streng eingehalten werden. Darauf machen die an den Schaufenstern im Eingangsbereich vieler Geschäfte hängenden Zettel aufmerksam. Teilweise sind in den Läden Laufwege am Fußboden markiert, ebenso wie Abstände, die im Bereich der Kassen, die oft mit Acrylglasscheiben versehen worden sind, einzuhalten sind. Einige Geschäfte haben Mitarbeiter im Eingangsbereich postiert, die dafür sorgen, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Laden sind. Eine kleine Warteschlange von Menschen hat sich beispielsweise vor dem Geschäft Mode – Stoffe an der Neustraße gebildet, Dort, wo es neben Stoffen auch Kurzwaren gibt, dürfen sich immer nur zwei Kundinnen im Geschäft aufhalten. Ist diese Zahl erreicht, wird der Eingang mit einer Kette verhängt. Dies macht den draußen Wartenden nichts aus, in gebührendem Abstand harren sie auf der Neustraße aus, bis sie dann an der Reihe sind und eingelassen werden.

Ihr Lächeln kann man zwar nicht sehen. Aber Laura Böninger, Inhaberin des Geschäftes La Chambre Belle an der Neustraße, freut sich auf jeden Kunden. Foto: Heuinz Schild/Heinz Schild

Info Stadt Dinslaken kontrolliert Abstandsregelung Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamtes waren am Montag bereits morgens in der Dinslakener Innenstadt unterwegs, als die Geschäfte geöffnet hatten. Es ging um die Einhaltung von Schutzregeln gegen Corona. „Wir kontrollieren selbstverständlich, ob alle Vorgaben des Landes vor Ort umgesetzt werden, Dazu gehört beispielsweise die Abstandsregelung“, so Marcel Sturm, Pressesprecher der Stadt Dinslaken, auf RP-Anfrage.

Gabriele Deutsch, Inhaberin des Fachgeschäftes Betten Krüssmann an der Duisburger Straße, in dem Mode für Tisch, Bett und Bad angeboten wird, hat eine spezielle Schutzscheibe im Kassenbereich angebracht. Davor steht Desinfektionsmittel für die Besucher des Geschäftes bereit. „Alle Kunden bedanken sich, dass wir wieder da sind“, berichtet die Ladeninhaberin von ihren ersten Erfahrungen am Wiederöffnungstag. Ihr ist aufgefallen, dass alle gute Stimmung gehabt und den notwendigen Abstand eingehalten hätten. Dabei hat sie der Wiedereröffnung der Geschäfte mit etwas gemischten Gefühlen entgegengesehen, da sie nicht abschätzen konnte, was auf sie zukommt und wie die allgemeine Stimmungslage sein wird. Freudig stellt sie fest, dass ihre bisherigen Erfahrungen positiv seien. Sie geht davon aus, dass einige Kunden die Gelegenheit zum Einkaufen nutzen, um sich selbst etwas Gutes tun zu können und sich daher etwas Schönes kaufen.

Auch wenn man ihr Lächeln nicht sehen kann, weil sie einen Gesichtsschutz („je bunter desto besser“) trägt, freut sich Laura Böninger auf jeden Kunden, der ihr Geschäft „La Chambre Belle“ an der Neustraße betritt. In der Einkaufsstraße sei mehr los, als sie gedacht hätte, sagt die Ladeninhaberin. Sie hat bereits darauf gewartet, ihr Geschäft endlich wieder öffnen zu können. Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, das alles steht bereit. Auf eine Schutzscheibe im Kassenbereich hat sie verzichtet.

Ordnungsamts-Mitarbeiter kontrollierten die Einhaltung der Vorgaben. Foto: Heinz Schild

In der Neutor-Galerie sind die meisten Geschäfte geöffnet. Geschlossen sind dort hingegen einige Kunden-Aufenthaltsbereiche, beispielsweise auch der für die Kinder.

Mit seinem Hund Dasti schlendert Fritz Antonin durch das Einkaufszentrum. Der Senior, der in der Innenstadt wohnt, hat die Gelegenheit genutzt, sich einmal umzuschauen, welche Geschäfte schon geöffnet haben und welche noch zu sind, wie er berichtet. Vermisst hat er den Einkaufstrubel in den zurückliegenden Tagen und Wochen nicht. „Ich habe die Ruhe genossen und auch, dass keine Hektik herrscht“, sagt Antonin.