Konzert am 20. Juli : Max Giesinger kommt zum Fantastival

Dinslaken Die Freilicht AG hat noch einen Ass im Ärmel: Max Giesinger tritt beim Fantastival im Burgtheater auf.

(RP) Das Fantastival-Programm steht so gut wie fest. Neben internationalen Größen wie Lukas Graham und Jethro Tull wird einer der aktuell bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstler im Burgtheater auftreten: Max Giesinger ist am 20. Juli im Rahmen seiner Tour in Dinslaken zu Gast. Tickets gibt es für 52 Euro ab Freitag, 17. Januar um 12 Uhr, an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das 22. Fantastival findet vom 16. bis 25. Juli statt. Tickets gibt es bereits für Kasalla am 16. Juli, Lukas Graham am 18. Juli, Jethro Tull am 19. Juli, Die Junge Sommernacht der Klassik mit Spark am 21. Juli, Thekentratsch am 23. Juli und Max Mutzke am 24. Juli. Das Konzert mit Gentleman und die Sommernacht des Musicals sind ausverkauft.