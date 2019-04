Großer Kulturgenuss : Klavierduo weckt im Museum Frühlingsgefühle

Hünxe Die Matinée im Otto-Pankok-Museum mit dem Klavierduo Renate und Xaver Poncette war ein absoluter Kulturgenuss.

Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte - in der Tat. Das Wetter schuf am Sonntagmittag mit strahlendem Sonnenschein, in dem das aufstrebende Grün der Pflanzen und Bäume in der Natur so richtig zur Geltung kam, den passenden Rahmen für die Frühlingsmatinee im Otto-Pankok-Museum. Als Tüpfelchen oben drauf zwitscherten die Vögel in den Bäumen dazu ihr ganz eigenes Konzert, während das Publikum den Musikern und dem Rezitator lauschte.