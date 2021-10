Entscheidung fiel am Donnerstagabend : Martinsmarkt und Laternenzug in Friedrichsfeld finden statt

Eine Martinslaterne in der Dunkelheit (Symbolbild). Durch Friedrichsfeld wird der Heilige Mann in diesem Jahr wieder ziehen. Foto: RP/Markus Werning

Friedrichsfeld In Friedrichsfeld gibt es ihn dieses Jahr wieder, den traditionellen Martinsmarkt. Und der Heilige Mann führt auch wieder den Lichterzug durch die Straßen. Man rechne nicht mehr mit einer Absage, sagt das Organisationsteam.

Günter Holtkamp, der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft Friedrichsfeld, verkündete die gute Nachricht am Freitag: „Wir machen den Martinsmarkt. Er findet statt, mit allen Schikanen. So wie früher.“

Das heißt: Um 16 Uhr geht es am Freitag, 5. November, los auf dem Marktplatz im Ort. Bürgermeister Dirk Haarmann hat sich zur Eröffnung angesagt. Um 18 Uhr reitet Sankt Martin ein und nimmt die Kinder mit zum Laternenzug durch die Straßen. Die Feuerwehr und zwei Spielmannszüge, der aus Obrighoven und der aus Spellen, begleiten ihn. Das sei rundum organisiert: „Wir haben jetzt alles in der Reihe“, sagt Günter Holtkamp.

Ob aus der Traditionsveranstaltung etwas werden würde oder nicht, stand bis zur Sitzung der Vereinsgemeinschaft am Donnerstagabend auf der Kippe. Und zwar aus zwei Gründen: Erstens hatten einige Standbetreiber abgesagt, die sonst dabei waren. So seien von den örtlichen Vereinen einzelne abgesprungen, weil sich darin nicht mehr genügend jüngere Leute fanden, um den Stand aufzubauen, zu betreiben und nachts wieder abzubauen. Aber es seien zugleich auch wieder neue Vereine eingesprungen, die mal mitmachen wollten. Was Günter Holtkamp freut und als gutes Zeichen sieht: „Es ist schön, dass hier so viele mitmachen.“