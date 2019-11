Vom 8. bis 12. November : Mit Bus, Bahn und Fahrrad zur Martinikirmes

Die Martinikirmes lockt fünf Tage lang Tausende Besucher vom ganzen Niederrhein an. Foto: Büttner, Martin (m-b)

Fünf Tage Martinikirmes in Dinslaken: Auf dem Areal an der Trabrennbahn startet am Freitag der große Rummel Bis einschließlich Dienstag, 12. November, warten auf die Besucher jede Menge temporeiche Fahrgeschäfte, so mancher Magenrüttler, aber auch viele gemütliche Karussells und allerlei Dinge, die lecker schmecken.

Offiziell eröffnet wird die Kirmes am Freitagnachmittag um 17 Uhr durch Bürgermeister Michael Heidinger. Zum Abschluss am Dienstagabend gibt es gegen 21 Uhr ein Höhenfeuerwerk mit Musik.

Parken Rund 2500 Parkplätze gibt es direkt auf der Rennbahn im Stadioninnenraum. Das Tagesticket kostet 2 Euro pro Pkw. Die Zufahrt zum Parkplatz sowie die Ausfahrt befinden sich am Seiteneingang zur Trabrennbahn, auf der Heinrich-Nottebaum-Straße. An der Kopfseite des Parkplatzes in Richtung Alleestraße befinden sich zwei Zugänge zum Kirmesplatz. Auf dem Parkplatz, nahe den Zugängen, gibt es ausreichend Parkraum für Menschen mit Behinderungen. Zusätzlich wird im Innenraum ein Taxistand eingerichtet.

Bus und Straßenbahn Die Haltestelle „Pollenkamp“ der Straßenbahnlinie 903 (Duisburg Walsum / Dinslaken Bahnhof) befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kirmesplatz. Zudem wird der angefahren von der Buslinie 19 (Lohberg / Averbruch). Die nächstgelegene Haltestelle „AOK“ befindet sich auf der Schloßstraße, im Kreuzungsbereich Hans-Böckler-Straße.

Der Pendelbusverkehr wird wieder kostenlos zur Verfügung stehen. Mit den Haltestellen „Bahnhofsplatz“, „Am Neutor“, „Hans-Böckler-Str./Am Pollenkamp“, „Schloßstraße“ und „Friedrich-Ebert-Straße / Neustraße“ erhalten Kirmesbesucher die Möglichkeit, von der Innenstadt aus bequem den Festplatz zu erreichen.

Der Pendelbus verkehrt etwa alle 20 Minuten: Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr, Sonntag von 11 bis 23 Uhr, Montag und Dienstag von 14 bis 23 Uhr.

Fahrrad Eine extra eingerichtete Fahrradabstellfläche befindet sich auf der Alleestraße vor der Hausnummer 28. Diese ist am besten von der Duisburger Straße/B8 aus zu erreichen.

Die Stadt Dinslaken bittet Besucher, keine großen Taschen und Rucksäcke zur Kirmes mitzubringen.

(ras)