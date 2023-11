Rummel in Dinslaken Was Sie über die Martinikirmes wissen sollten

Die Kirmes ist am Freitag, Samstag, Montag und Dienstag jeweils in der Zeit von 14 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr. Am Freitag gelten an den Fahrgeschäften während der „Happy Hour“ von 14 bis 16 Uhr vergünstigte Preise. Um 17 Uhr wird Bürgermeisterin Michaela Eislöffel den Rummel am Riesenrad offiziell eröffnen. Der Sonntag startet um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Am Montag locken beim Familientag vergünstigte Preise. Und am letzten Kirmestag, Dienstag, 14. November, wird gegen 21 Uhr zum Finale ein Höhenfeuerwerk abgebrannt.