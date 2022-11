Rummel an der Trabrennbahn : Das müssen Sie über die Martinikirmes wissen

Rauf und runter mit abenteuerlichen Drehungen – einige Kirmesfahrgeschäfte sind für ganz Mutige, die Spaß an rasanten Fahrten haben. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Fünf Tage lang können die Besucher bei einem Bummel über den Rummel wieder Kirmesluft schnuppern. Denn auf dem Gelände an der Trabrennbahn drehen sich die Karussells, laden Losbuden dazu ein, sein Glück zu versuchen.

Rund 130 Schausteller und Standbetreiber beteiligen sich an der traditionellen Martinikirmes, die am Freitag, 4. November, eröffnet wird, und bis einschließlich Dienstag, 8. November, stattfindet. Zu den Attraktionen gehören der Disco Jet von Arno Heitmann, das Riesenrad Grand Soleil der Firma Göbel, der Autoscooter Diamond von Dagmar Osselmann und der Jetlag von Mario Weber.



Öffnungszeiten Geöffnet ist der Rummel am Freitag, Samstag, Montag und Dienstag jeweils in der Zeit von 14 bis 23 Uhr. Am Sonntag öffnen die Kirmesbuden bereits um 11 Uhr und schließen um 23 Uhr.



Besondere Programmpunkte „Happy Hour“ heißt es am Eröffnungstag von 14 bis 16 Uhr, denn dann bieten die Fahrgeschäfte den Besuchern vergünstigte Preise. Bevor der Rummel am Sonntag losgeht findet um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Der Montag ist Familientag und lockt mit stark vergünstigten Preisen. Zum Abschluss des Kirmestrubels wird am Dienstag gegen 21 Uhr ein Feuerwerk abgebrannt.



Anreise Für Kirmesbesucher, die mit dem Fahrrad anreisen, wird eine Abstellfläche für Zweiräder in Höhe der Alleestraße 30 ausgewiesen.

Ein spezieller Pendelbusverkehr wird eingerichtet, der kostenfrei genutzt werden kann. Von den Haltestellen Bahnhofsplatz, Am Neutor, Schloßstraße und Friedrich-Ebert-Straße/ Neustraße aus haben die Kirmesbesucherinnen und -besucher die Möglichkeit, sich von der Innenstadt aus zum Festplatz fahren zu lassen. In diesem Bus besteht Maskenpflicht. Der Pendelbus verkehrt etwa alle 20 Minuten, einen festen Fahrplan gibt es nicht. Der Shuttlebus fährt Freitag und Samstag zwischen 14 und 23.30 Uhr, Sonntag zwischen 11 und 23 Uhr sowie Montag und Dienstag zwischen 14 und 23 Uhr.

Wer mit dem Öffentlichen Personennahverkehr anreisen will, kann das Kirmesgelände über die Buslinie 19 (Lohberg / Averbruch) erreichen. Die zum Festplatz nächstgelegene Haltestelle AOK befindet sich an der Schloßstraße, im Kreuzungsbereich Hans-Böckler-Straße. Wer mit der Straßenbahn der Linie 903 (Walsum-Bahnhof – Dinslaken) anreist, sollte an der Haltestelle „Pollenkamp“ aussteigen, die in unmittelbarer Nähe des Kirmesplatzes liegt.



Pkw-Parkplätze Für Besucher, die mit dem eigenen Auto anreisen, gibt es am Kirmesgelände eine Parkfläche mit rund 2000 Stellplätzen. Auch Schwerbehinderten-Parkplätze sind dort vorhanden. Dieser Parkraum wird durch Einsatzkräfte eines Sicherheitsdienstes überwacht. Das Tagesticket für die Nutzung des Parkplatzes kostet zwei Euro pro Pkw. Die Zufahrt zum Kirmesparkplatz wird durch ein Parkleitsystem ausgeschildert: Blaue Hinweisschilder mit Richtungspfeilen weisen den Autofahrern den Weg.



Sperrungen Aus Gründen der Verkehrssicherheit werden Wohngebiete in der Umgebung der Kirmes nur für Anlieger zu befahren sein. Hierfür werden Parkausweise für Anwohnerinnen und Anwohner erstellt und an diese verteilt. Wegen der Baustelle auf der Schloßstraße wird die Einbahnstraßen-Regelung der Julius-Kalle-Straße an den Kirmestagen umgekehrt. Somit können Besucher und Besucherinnen den Parkplatz der Kirmes über die Julius-Kalle-Straße in Richtung Hans-Böckler-Straße verlassen.



Kirmeszugänge Insgesamt gibt es vier Zugänge: Eingang 1: Parkplatz Trabrennbahn; Eingang 2: Alleestraße, Bärenkampallee; Eingang 3: Am Pollenkamp, Pendelbus-Haltestelle; Eingang 4: Alleestraße, kommend von der Duisburger Straße.