Interview mit Musiker Martin Engelien : „Wir haben keine Lobby wie der DFB“

Ein Foto aus der Zeit vor Corona: Der Musiker Martin Engelien bei der vierten Auflage der Veranstaltung „Rock‘Son“ im Oktober 2019. Foto: Veranstalter/Veranstaler

NIEDERRHEIN Nach „One Earth“ ist von Go Music mit „Hope“ die zweite Corona-Akut-Hilfe-CD erschienen. Martin Engelien spricht über das Projekt und über die Lage für ihn und seine Musikerkollegen in Corona-Zeiten.

Nach „One Earth“, dem ersten Corona-Akut-Hilfe-Album von Go Music, ist mit „Hope“ der Nachfolger erschienen. Das Album soll den Musikern und Musikfans helfen, sie durch die konzertlose Zeit zu manövrieren. 24 Musiker aus der Go-Music-Familie präsentieren zehn von ihnen komponierte und getextete Original-Songs. Alles zusammen ergibt 73 Minuten und 57 Sekunden Live-Musik. Martin Engelien ist Mitorganisator und in der Region bestens bekannt. Der Bassist und Produzent spielte mit Helge Schneider und Klaus Lage und schrieb die Musik für die Schimanski-Krimis.

Wie groß war die Resonanz auf den Erstling „One Earth“?

Info Engelien und Freunde live in Dinslaken Foto: Go Music CD „Hope“ bietet zehn Songs mit 24 Musikern, die Aufnahmen entstanden auf verschiedenen Live-Bühnen in NRW. Preis Das Album kostet als CD oder Download 20 Euro. Bezug Bestellung im A1 Records-Shop: https://shop.a1records.de Konzerte Geplant sind bislang folgende Termine der Go-Music-Konzertreihe in der Region: 10. Juli, 19.30 Uhr: Jan Bierther Trio feat. Svenja Schmidt, Fabrik K 14 in Oberhausen; 18. Juli, 19 Uhr: Engelien, Schmidt, Marras im Grend in Essen; 25. Juli, 17.30 Uhr: Martin Engelien & Friends, Open Air Restaurant Walzwerk-DIN in Dinslaken.

MARTIN ENGELIEN Die Resonanz war direkt überwältigend. In der Woche vor der Auslieferung hatten bereits mehr als 250 Fans das Album vorbestellt, so dass ich eine Woche nach der Veröffentlichung den 36 beteiligten Musikern einen Betrag überweisen konnte. Alle waren begeistert.

Wer war damals Initiator, und wer ist es bei „Hope“?

ENGELIEN „Hope“ ist ja eine Folge des ersten Albums, daher ist der Beweggrund derselbe. Die Idee hatten meine Frau Doris Engel-Engelien und ich am Ostersonntag, als wir über die neuen „normalen“ Zustände und das Zwangsarbeitsverbot redeten. Wir kamen auf die Idee, ein Album mit Originalsongs von Mitgliedern der Go.Music-Familie herauszubringen, 20 Euro dafür zu nehmen, was ja nur 16,81 Euro netto nach Abzug der Umsatzsteuer ausmacht, und das Album über Facebook in unserem Shop online anzubieten. Die Komponisten bekommen Gema-Lizenzen, und die Musiker sollten angemessen beteiligt werden, um ein wenig finanzielle Hilfe zu leisten. Zwei Wochen nach Ostern konnten wir ausliefern. Das war eine tolle, schnelle Aktion.

Wie ernst ist die Existenzbedrohung bei Dir und den Musikerkollegen?

ENGELIEN Mehr als ernst! Ich habe seit dem 9. März 2020 keine Einnahmen, alle Live-Konzerte sind abgesagt. Aber die Kosten laufen weiter. Es ist beängstigend, und so mancher Kollege nimmt bereits Mini-Jobs an, bei Netto an der Kasse oder ähnliches. Und es gibt sogar schon einen Selbstmord in unserer Szene.

Wie enttäuscht seid Ihr Musiker von der Politik, die mal eben neun Milliarden für die Lufthansa lockermacht, aber die Künstler mehr oder weniger im Regen stehen lässt?

ENGELIEN Das ist eine der größten Frechheiten der jetzigen Zeit! Es scheint, als dass Kultur ausgeblutet werden soll. Wenn es so weiter geht, gibt es demnächst keine Musiker mehr, die auf Politiker-Partys, Empfängen oder auch Lufthansa-Partys und anderen spielen werden. Es wird dann keine neue Musik mehr geben. Es wird auch keine Filme mehr geben, geschweige denn Theater oder andere kulturelle Aktivitäten. Im letzten Jahr waren 34 Millionen Deutsche bei Fußballspielen, aber 38 Millionen in Theatern. Wir haben leider keine Lobby wie die Lufthansa oder der DFB.

Wenn jetzt die Konzerte wieder losgehen: Wie lang war die Pause für Dich? Wie viele Zuschauer dürfen in die Säle rein?

ENGELIEN Losgeht ist gut! Es waren dann exakt vier Monate auferlegte Arbeitspause. 9. März in Kempen war mein letztes Konzert. Jetzt können wir endlich wieder auftreten, wenn auch in viel kleinerem Rahmen. Am 10. Juli spiele ich mit dem Essener Jazzgitarristen Jan Bierther in Oberhausen in der Fabrik K14. Da sind 35 Leute im Club zugelassen. Am 18. Juli ist in Essen im Grend ein Konzert, wir sind im Wintergarten des Grend und spielen für unsere Fans, die draußen im Biergarten sitzen. Und am 25. Juli ist ein Drei-Gänge-Menü mit Musik in Dinslaken. Auf dem Open-Air-Gelände der Kuka. Das war „früher“ mal für 700 Leute gut, jetzt sind 100 an Tischen zugelassen.

Du hast ja mal lange in der Region gewohnt? Wo zurzeit?