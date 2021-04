Umgestaltung der Ortsmitte : Parteien melden Durchbruch im Hünxer Markt- und Parklatz-Streit

Hünxe 30 Parkplätze sollen auf dem Markt bleiben, sieben weitere im direkten Umfeld. Zugleich sollen Fußgänger und Radfahrer zu ihrem Recht kommen, und es soll mehr Platz und schöneres Ambiente für den Aufenthalt geben. Für dieses Konzept gibt es jetzt eine politische Mehrheit.

Im Streit um den Wegfall oder Erhalt von Parkplätzen bei der Umgestaltung des Marktes in Hünxe melden die Fraktionen von SPD, CDU und FDP, es sei eine „mehrheitsfähige Lösung“ gefunden. Demnach sollen 30 Parkplätze direkt auf dem Markt erhalten bleiben. Sieben weitere sind laut Planung in direkter Nähe davon entlang der Alten Dinslakener Straße angeordnet. Gleichzeitig werde die Aufenthaltsqualität in der Ortsmitte im Vergleich zum heutigen Zustand „erheblich verbessert“, betonen die Parteien. Es gibt einen Planungsentwurf, über den der Hauptausschuss des Gemeinderates am Mittwoch, 14. April, entscheiden soll.

Jumbo Pizza in Voerde, Supermakt in Hünxe

Jumbo Pizza in Voerde, Supermakt in Hünxe : Polizei sucht nach Überfällen nach Räuber

Von Anfang an aber soll die Aufenthaltsqualität auf dem Platz viel besser werden. „Insgesamt wird der Bereich, in dem man verweilen und sich mit anderen Leuten treffen kann, sehr viel größer werden“, führen die Fraktionschefs aus. „Im nächsten Schritt muss es nun darum gehen, diesen großen Aufenthaltsraum auch so attraktiv zu gestalten, dass er für Familien, Senioren und Jugendliche wirklich einladend wirkt – und das nicht nur an den wenigen warmen Tagen im Jahr.“ Es gehe um das Erscheinungsbild des Ortszentrum für die nächsten Jahrzehnte, „das darf uns ruhig was wert sein“.