Dinslakener Schüler im Jugendlandtag „Immer respektvoll anderen gegenüber bleiben“

Politik ist für Marc Aurel Zehrt „extrem spannend und faszinierend“, wie er selbst sagt. Bestätigt wurde er in seiner Ansicht während der vergangenen drei Tage, an denen der 17-jährige Walsumer, der das Otto-Hahn-Gymnasium in Dinslaken besucht, am Jugendlandtag in Düsseldorf teilnahm. Gelegenheit dazu hatte er auf Einladung des Dinslakener SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Zimkeit. Dessen Abgeordnetensitz nahm der Gymnasiast an den drei Veranstaltungstagen vom 16. bis 18. November ein. Nach dieser ereignisreichen Zeit steht für den Schüler fest, dass er sich weiterhin politisch engagieren und möglicherweise einer Partei als Mitglied beitreten wird.